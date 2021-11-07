Телеканал 360°

162 344 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий соловьев
    Так он же американец.Вирусолог Петр Чу...
  • Татьяна
    Вот почему-то совсем не удивлена этим "событием". Началась драка и уже подходят парни готовые подраться... Атмосфера ...Mash: массовая др...
  • Сергей
    "...почему подписи на плакатах нельзя было показать «грамотному человеку", так где ж его найдёшь? Кругом ЕГшники.Ошибки на плаката...

Mash: массовая драка с мигрантами произошла ночью в Домодедове

Mash: массовая драка с мигрантами произошла ночью в Домодедове

Минувшей ночью в Домодедове произошла массовая драка, в которой, предположительно, не обошлось без участия мигрантов.

Вернуться к статье
Обсудить
Татьяна
Вот почему-то совсем не удивлена этим "событием". Началась драка и уже подходят парни готовые подраться... Атмосфера накаляется... скоро кавказцам придётся просто смываться или банально прятаться... Терпение русских не беспредельно, и похоже уже закончилось. А ведь такое и в советское время бывало... во всяком случае в нашем городе было...

Картина дня

наверх