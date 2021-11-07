Mash: массовая драка с мигрантами произошла ночью в Домодедове

Телеканал 360°Mash: массовая драка с мигрантами произошла ночью в ДомодедовеМинувшей ночью в Домодедове произошла массовая драка, в которой, предположительно, не обошлось без участия мигрантов.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТТатьянаВот почему-то совсем не удивлена этим "событием". Началась драка и уже подходят парни готовые подраться... Атмосфера накаляется... скоро кавказцам придётся просто смываться или банально прятаться... Терпение русских не беспредельно, и похоже уже закончилось. А ведь такое и в советское время бывало... во всяком случае в нашем городе было...Комментировать
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