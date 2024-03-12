Сотрудник ТЦК в Одессе избил своего помощника по отлову уклонистов

В понедельник 11 марта в украинских телеграм-каналах завирусилось видео, на котором в Одессе представитель ТЦК в военной форме избивает в кафе некоего человека в полувоенной чёрной форме с шевроном на рукаве.
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