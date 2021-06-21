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«Фронтовое письмо Победы Николая Желнова»

«Фронтовое письмо Победы Николая Желнова»

В текущем году исполняется 80 лет с момента возникновения одной из самых  трагических  дат в истории нашей страны.

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