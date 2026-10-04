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Самойлова и Собчак в Париже: микрошорты, леопард и слёзы в интервью

Самойлова и Собчак в Париже: микрошорты, леопард и слёзы в интервью

Оксана Самойлова и Ксения Собчак снова в центре внимания — на этот раз парижского. Неделя моды началась для обеих почти сразу после резонансного интервью, в котором были и слёзы, и тяжёлые откровения о семейной драме.

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