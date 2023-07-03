Военное обозрение

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Зеленский созывает новую ставку, на которой будет принято решение по срокам начала второго этапа контрнаступления ВСУ

Зеленский созывает новую ставку, на которой будет принято решение по срокам начала второго этапа контрнаступления ВСУ

Второй этап контрнаступления начнется ближе к саммиту НАТО в Вильнюсе, Зеленский намерен продемонстрировать успех украинской армии, как говорится, прямо к столу.

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