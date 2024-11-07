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Царьград

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Врачи назвали топ-5 продуктов, снижающих риск развития инсульта

Врачи назвали топ-5 продуктов, снижающих риск развития инсульта

Чеснок и шоколад помогут предотвратить инсульт, уверены врачи из УфыВ "UfaTime.ru" узнали от сотрудников Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, как при помощи питания предотвратить развитие инсульта.

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