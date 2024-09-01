Фото: globallookpress.com/Belkin Alexey Внутренние удары по России наносятся в ответ на удары на поле боя.
Терпение уже на пределе: Диаспоры внедряют лоббистов мигрантов во все сферы
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Александр Хироников
Только вместе с теми чиновниками и силовиками, кто им продавал документы
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7 час.
ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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6 час.
Valentina hohlova
ничего власть ни дума делать не будут. дума какую-то глупость прокукарекала и заткнулась на годы. медведев что-то там грозно провозгласил и тоже в кусты. гаранту просто физически некогда - его можно понять. он и так за всю свою миллионную рать свою не может за неё сопли подтирать.
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5 час.
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