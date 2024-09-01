Терпение уже на пределе: Диаспоры внедряют лоббистов мигрантов во все сферы

Valentina hohlova

ничего власть ни дума делать не будут. дума какую-то глупость прокукарекала и заткнулась на годы. медведев что-то там грозно провозгласил и тоже в кусты. гаранту просто физически некогда - его можно понять. он и так за всю свою миллионную рать свою не может за неё сопли подтирать.