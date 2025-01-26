Стало известно о разработке плана перехода TikTok под контроль Oracle

NPR: Белый дом разрабатывает план перехода TikTok под контроль Oracle Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских инвесторов.
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