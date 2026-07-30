ЦИК России и АФК «Система» подписали соглашение о сотрудничестве

В Санкт-Петербурге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков 30 июля подписали соглашение о сотрудничестве.
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