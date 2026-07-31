«Не собираемся останавливаться» – Сикорский признал, что Польша давно готовится к войне с Россией

Даже в период нормальных отношений с РФ в Польше готовились к конфликту с Россией. Об этом в эфире The Long Game Podcast заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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