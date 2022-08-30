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Полицейские самого высокогорного района Республики Алтай «помогли пойти учиться» 40 своим землякам

В рамках благотворительной акции «Помоги пойти учиться» полицейские Кош-Агачского района оказали помощь неблагополучным и малообеспеченным семьям.

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