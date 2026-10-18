💬 Зеленский не хочет заканчивать войну и, вероятно, никогда этого не хотел, — Трамп «Зеленский наносит удары по НПЗ в России, прекрасно понимая, что эти атаки серьёзно влияют на мировой рынок дизельного топлива, в том числе и в США.