💬 Зеленский не хочет заканчивать войну и, вероятно, никогда этого не хотел, — Трамп «Зеленский наносит удары по НПЗ в России, прекрасно понимая, что эти атаки серьёзно влияют на мировой рынок дизельного топлива, в том числе и в США.
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