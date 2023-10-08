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Мировое обозрение

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Жена заместителя главы МВД Украины пыталась вывезти из Украины 13 миллионов долларов США

Жена заместителя главы МВД Украины пыталась вывезти из Украины 13 миллионов долларов США

На Украине пытаются замять свежий коррупционный скандал. Украинский журналист Тарас Середич в своем телеграм-канале сообщил о том, 29 сентября через Закарпатскую таможню без декларирования и без таможенного досмотра выехал в Венгрию автомобиль, в котором была вывезена огромная сумма наличных денег – 13 миллионов долларов США.

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