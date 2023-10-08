Жена заместителя главы МВД Украины пыталась вывезти из Украины 13 миллионов долларов США

На Украине пытаются замять свежий коррупционный скандал. Украинский журналист Тарас Середич в своем телеграм-канале сообщил о том, 29 сентября через Закарпатскую таможню без декларирования и без таможенного досмотра выехал в Венгрию автомобиль, в котором была вывезена огромная сумма наличных денег – 13 миллионов долларов США.
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