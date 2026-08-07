Три человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по Белгороду

Украинский беспилотник атаковал Белгород. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области. По предварительной информации, в результате удара пострадали три человека: женщина получила множественные ссадины рук, двое мужчин – акубаротравмы.
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