Кадровая напряжённость на рынке труда постепенно смягчается, но внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в рабочие процессы помогает в этом только отчасти, заявил в беседе с RT доцент экономического факультета РУДН Никита Столяров.
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