Сын Евгения Белоусова подозревает сестру в махинациях с наследством: стало известно подлинно ли завещание артиста

В 80-х Женя Белоусов был неимоверно популярным. Несмотря на то, что у исполнителя было всего несколько хитов, он стал настоящей легендой тех времен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Браво, Гарри!», -10-летний сын Аллы Пугачевой показал, каким навыкам научился в Израиле
- Сын сбегал из дома, одна дочь пошла наперекор отцу, а другая сменила имя: как живут дети Александра Михайлова от разных женщин
- «Грязно и пошло», – Родион Газманов резко прокомментировал новость о том, что его брат Филипп отказался от звездной фамилии
Свежие комментарии