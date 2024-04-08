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Сын Евгения Белоусова подозревает сестру в махинациях с наследством: стало известно подлинно ли завещание артиста

Сын Евгения Белоусова подозревает сестру в махинациях с наследством: стало известно подлинно ли завещание артиста

В 80-х Женя Белоусов был неимоверно популярным. Несмотря на то, что у исполнителя было всего несколько хитов, он стал настоящей легендой тех времен.

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