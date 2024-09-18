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Пассажиров первого за 4 года рейса из Москвы встретили на Бали флажками РФ

Пассажиров первого за 4 года рейса из Москвы встретили на Бали флажками РФ

Пассажиров, прибывших на индонезийский остров Бали первым за четыре года прямым рейсом из Москвы, встретили с венками из живых цветов, флажками России и Индонезии, а также с традиционными танцами и музыкой.

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