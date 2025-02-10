Не только оверсайз: какие предметы гардероба крадут нашу женственность

Freepik Выглядеть привлекательно и стильно хотят все, а вот удается это единицам. Речь не о стоимости одетых на нас вещей, а о том, как они сидят по фигуре, подчеркивают ли достоинства, как сочетаются между собой элементы образа.
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