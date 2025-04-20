Турсезон вязнет в мазуте

Летний сезон в пострадавшей от разлива мазута Анапе в этом году будет провальным. Участники туриндустрии просят правительство помочь компаниям, которые понесут убытки из-за чрезвычайной ситуацииМАРИЯ РОМАКИНА/ТАСС В феврале основные пляжи Анапы удалось избавить от комков мазута разного калибра, в основном с помощью установленных на берегу сетей, а также просева прибрежных гальки и песка но апрельские штормы выбросили на берег новые порции мазутачитайте на monocle.