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Турсезон вязнет в мазуте

Турсезон вязнет в мазуте

Летний сезон в пострадавшей от разлива мазута Анапе в этом году будет провальным. Участники туриндустрии просят правительство помочь компаниям, которые понесут убытки из-за чрезвычайной ситуацииМАРИЯ РОМАКИНА/ТАСС В феврале основные пляжи Анапы удалось избавить от комков мазута разного калибра, в основном с помощью установленных на берегу сетей, а также просева прибрежных гальки и песка но апрельские штормы выбросили на берег новые порции мазутачитайте на monocle.

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