«Володенька, отпусти!»: тайна посмертной маски Высоцкого

Традиция изготовления посмертных масок насчитывает много веков. В древности, когда не существовало возможности бальзамирования или фотографирования, это был единственный способ запечатлеть «облик» умершего.
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