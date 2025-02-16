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Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Какой же Труфанов гражданин России ? Это человек, который сбежал из Росси четверть века назад, но ввиду врождённой хи...Трое освобожденны...
  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    Правильно, что угрохали эту шваль. Хватит церемониться с этим дерьмом. Вон сколько возятся с "Крокусом". Кормят, лечат.Теракт предотврат...
  • Misha Glusch
    так и надо с пидорасами - допросить и уничтожить...Теракт предотврат...

Опрос: 38% мужчин считают День защитника Отечества праздником не только военных

Опрос: 38% мужчин считают День защитника Отечества праздником не только военных

При этом 46% респондентов относят этот день к числу военных торжеств.kremlin.ruПочти 38% мужчин в России считают День защитника Отечества праздником всех мужчин, а не только военных, при этом 46% респондентов относят этот день к числу военных торжеств.

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