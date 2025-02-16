Опрос: 38% мужчин считают День защитника Отечества праздником не только военных

При этом 46% респондентов относят этот день к числу военных торжеств.kremlin.ruПочти 38% мужчин в России считают День защитника Отечества праздником всех мужчин, а не только военных, при этом 46% респондентов относят этот день к числу военных торжеств.
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