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Царьград

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Сикорский усомнился в праве России быть постоянным членом Совбеза ООН

Сикорский усомнился в праве России быть постоянным членом Совбеза ООН

Глава МИД Польши заявил о сомнениях, имеет ли Россия право быть постоянным членом Совета безопасности ООН.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Уж не пшекам рассуждать кто имеет право, а кто нет!
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16 час.

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