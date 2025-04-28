Пленный из ВСУ: Киев обеспечивал новой техникой в Мариуполе только «Азов» и пехоту

ДОНЕЦК, 28 апреля. /ТАСС/. Пленный военный бригады морской пехоты ВСУ Александр Рыбка, который был передан Киеву в рамках обмена, рассказал ТАСС, что при подготовке войск к обороне Мариуполя новой техникой снабдили только боевиков «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ) и некоторые подразделения пехоты.
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