«Проснулись в другой реальности»: Порошенко напугала судьба Украины

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Поздно пить Боржоми, почки уже отвалились! Раньше надо было думать куда свою страну тащили! А тепереча усе, сушите однако веслы!
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19 час.
СЗ
Светлана Зуева
Дебилоиды! Пример Грузии ничему не научил,патамушта у хохлов мозги жовто-блакитные и хотели быть понад усих! Таперича будут под всеми. Вот что делает самостийность олигофренов!
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19 час.
Ю
Юрий Зубрин
Когда показывают эту свинячью харю и раздаются его хрюкания по поводу и без,хочется одна -ебануть в харю,чтобы зубы и сопли в разные стороны...Это такой же преступник ,как и все их сторонники...
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10 час.
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