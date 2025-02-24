Проблема с крыльями: как F-35 может оказаться «оружием» Вашингтона для подчинения Евросоюза

«Сепаратный мир» с Москвой, который Вашингтон намерен заключить, и претензии Трампа на Гренландию вызвали в Европе вполне резонные опасения: не используют ли американцы закладки в своём оружии, чтобы при необходимости дистанционно «выключить» его?.
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