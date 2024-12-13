Минпросвещения оценит число учителей-предметников в регионах до 30 января

Обеспечение образовательных организаций необходимым оборудованием, решение кадрового вопроса, совершенствование инструментов преподавания с учетом новейших научно-методических разработок, снижение нагрузки на учителей — этим и другим аспектам посвящены поручения председателя Правительства Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии о качестве общего и профессионального образования.