Минпросвещения оценит число учителей-предметников в регионах до 30 января

Обеспечение образовательных организаций необходимым оборудованием, решение кадрового вопроса, совершенствование инструментов преподавания с учетом новейших научно-методических разработок, снижение нагрузки на учителей — этим и другим аспектам посвящены поручения председателя Правительства Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии о качестве общего и профессионального образования.
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