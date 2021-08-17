Театр абсурда

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В речи Байдена об Афганистане без России не обошлось

В речи Байдена об Афганистане без России не обошлось

Президент США Байден сказал речь о том, что случилось в Афганистане.Тезисы не совсем правдивы, но понятны:- это была контртеррористическая операция, ее цели достигнуты;- задачи построить афганское государство не было;- 20 лет оккупации (так он присутствие американцев не назвал, конечно, но все же понимают) - это много, Байден не хочет передавать эту войну уже пятому американскому президенту;- в чужой гражданской войне участвовать не надо, афганцы могли бы защищать себя сами;- США должны сосредоточиться на современных, а не на вчерашних угрозах.

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