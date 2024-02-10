Песков заявил, что интервью Путина Карлсону — возможность для президента России быть услышанным на Западе

Он подчеркнул, что крупнейшие СМИ контролируются англосаксамиПресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону — «это хорошая возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами».