Песков заявил, что интервью Путина Карлсону — возможность для президента России быть услышанным на Западе

Он подчеркнул, что крупнейшие СМИ контролируются англосаксамиПресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону — «это хорошая возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами».
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