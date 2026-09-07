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temapenza

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Потерялся любимец: что создавать в 1-ые часы и как организовать поиск — Образ жизни

Испуганный любимец может находиться совершенно рядом, спрятавшись там, где владелец даже не догадается его находить, либо за несколько часов успеть уйти весьма далековато.

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