Потерялся любимец: что создавать в 1-ые часы и как организовать поиск — Образ жизни

Испуганный любимец может находиться совершенно рядом, спрятавшись там, где владелец даже не догадается его находить, либо за несколько часов успеть уйти весьма далековато.
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