Пентагон: конфликт на Украине может перерасти в противостояние России и США

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо, выступая перед конгрессом заявил, что риски перерастания конфликта на Украине в прямое противостояние между США и Россией все еще сохраняются.
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