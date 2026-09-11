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Bitget Wallet присоединяется к BCCC для участия в дебатах о самостоятельном хранении в Японии

Bitget Wallet присоединяется к BCCC для участия в дебатах о самостоятельном хранении в Японии

Bitget Wallet вступил в японский Blockchain Collaborative Consortium (BCCC) на фоне разработки в стране новых правил для криптовалютных сервисов и обсуждения регуляторами статуса платформ, обеспечивающих самостоятельное хранение активов.

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