Эрдоган заявил о доказательствах для преследования властей Израиля в МУС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрёк конец политической карьере премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху: евреи мира «могут избавиться от него», по его словам, есть «много доказательств» для преследования израильской администрации в Международном уголовном суде (МУС).