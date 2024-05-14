Полковник запаса Насонов: Украина провалила попытку нарушить снабжение армии РФ

Железную дорогу в Волгоградской области могли атаковать для осложнения логистики российской армии. Но нужного результата противник не достиг, потому что попытки нарушить поставки уже многократно отрабатывались РФ.
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