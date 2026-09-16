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Царьград

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Т-банк выпустил обновленное приложение Craftersy для iOS в App Store

Т-банк выпустил обновленное приложение Craftersy для iOS в App Store

Т-банк обновил своё приложение для iOS, доступное в App Store под названием Craftersy. В Telegram-канале банка сообщается о необходимости обновления для пользователей "Айфонов" после выхода iOS 27.

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