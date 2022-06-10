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Речь Путина о Петре I заставила главу Финляндии Ниинисте спешно покинуть Аландские острова

Речь Путина о Петре I заставила главу Финляндии Ниинисте спешно покинуть Аландские острова

Global look press/Bernd von Jutrczenka Слова президента России Владимира Путина о Петре I во время беседы с молодыми предпринимателями заставили финского лидера Саули Ниинисте в срочном порядке покинуть Аландские острова и отправиться в Хельсинки.

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