Речь Путина о Петре I заставила главу Финляндии Ниинисте спешно покинуть Аландские острова

Global look press/Bernd von Jutrczenka Слова президента России Владимира Путина о Петре I во время беседы с молодыми предпринимателями заставили финского лидера Саули Ниинисте в срочном порядке покинуть Аландские острова и отправиться в Хельсинки.
Global look press/Bernd von Jutrczenka Слова президента России Владимира Путина о Петре I во время беседы с молодыми предпринимателями заставили финского лидера Саули Ниинисте в срочном порядке покинуть Аландские острова и отправиться в Хельсинки.
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