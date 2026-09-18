ИТ-эксперт: единой скрытой метки для определения происхождения текста нет

AI/ML-инженер, эксперт по большим языковым моделям, AI-агентам и автоматизации бизнес-процессов Надежда Широглазова заявила, что единой скрытой метки, позволяющей точно установить происхождение текста, нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Маск: сторонники ...
- ОЖ Маск заявил, что ...
- ОЖ Маск заявил, что ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым