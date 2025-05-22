Сооснователь Google подарил неизвестным акции на сотни миллионов долларов

Сооснователь Google Сергей Брин, чье личное состояние превышает 140 миллиардов долларов, подарил неизвестным акции компании Alphabet (холдинговая компания, управляющая Google Inc и ее «дочками») на сумму 700 миллионов долларов.
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