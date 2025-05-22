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Сооснователь Google подарил неизвестным акции на сотни миллионов долларов

Сооснователь Google подарил неизвестным акции на сотни миллионов долларов

Сооснователь Google Сергей Брин, чье личное состояние превышает 140 миллиардов долларов, подарил неизвестным акции компании Alphabet (холдинговая компания, управляющая Google Inc и ее «дочками») на сумму 700 миллионов долларов.

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