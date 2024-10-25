Еще двух погибших на СВО бойцов похоронили в Карелии

39-летнего Максима Ефименко и 58-летнего Александра Архипкина проводили в последний путь в Суоярви В Суоярвском округе проводили в последний путь двух мужчин, погибших в ходе специальной военной операции.
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