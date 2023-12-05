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Спички - не игрушка

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Джорджа Сантоса исключили из Конгресса в ходе исторического голосования в Палате представителей

В минувшую пятницу Палата представителей США проголосовала за изгнание из Конгресса республиканца Джорджа Сантоса в связи с обвинениями в том, что он украл деньги из своей предвыборной кампании и совершил другие правонарушения.

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