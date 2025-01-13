Нижегородцам напомнили, за что и как можно получить налоговый вычет

Наступил новый год. А значит, самое время оформлять документы, чтобы получить налоговый вычет. Если вы в прошлом году потратились на лечение, обучение, спорт или купили квартиру, то часть деньги вполне можно вернуть.
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