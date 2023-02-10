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Сплошные Кудесы. Как поздравить домового с днём рождения, чтобы он принёс в дом мир

Сплошные Кудесы. Как поздравить домового с днём рождения, чтобы он принёс в дом мир

Сплошные Кудесы. Как поздравить домового с днём рождения, чтобы он принёс в дом мир Приметы и традиции, которые помогут задобрить домового и сохранить лад и порядок в доме День рождения домового – Кудесы – отмечали наши предки-славяне 10 февраля.

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