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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Атанасов об 1-4 от СКА: «У всех был огонь, горели глаза. Где-то не повезло, где-то надо было сыграть по-другому»

– Первые мысли после поражения? – Начинаешь спрашивать с себя – где мог сыграть лучше, где мог просто помочь команде.

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