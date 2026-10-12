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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кенни Эткинсон увидел в игре Гарнетта образец для развития Мобли: «Мне нравится такой вариант»

Главный тренер « Кливленда » Кенни Эткинсон считает, что нашел более эффективный способ использовать атакующий потенциал Эвана Мобли .

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