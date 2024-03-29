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Baza: в "Крокусе" погиб полковник ГРУ Мясников

Baza: в "Крокусе" погиб полковник ГРУ Мясников

В "Крокус Сити Холле" погиб полковник ГРУ Тимур Мясников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Сообщается, что мужчина пошел на концерт вместе с семьей после возвращения с СВО в отпуск.

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Комментарии
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Eduard
Да причем тут это?Тут вам не Америка,а оружие им передали!
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8 час.
E
Eduard
От этого никто не застрахован,я всегда это говорю! Не тглько на войне погибают,в ДДП,от болезней,по возрасту и так далее!
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8 час.
Александр Николаевич
Оружие ДИСЦИПЛИНИРУЕТ!!! Возвращался с дежурства. Навстречу двое в переулке- &quot; Попросим закурить или сразу по кумполу...&quot;. Снял ПМ с предохранителя (буду бить по ногам...) Они местные, у меня семья... Верх взяла моя наглость-растолкал и пошел домой.  (Все остальное в кино)!
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7 час.

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