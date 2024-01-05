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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» стала на 0,7 секунды быстрее за межсезонье на симуляторе (CdS)

«Феррари» удалось сбросить 0,7 секунды с круга при подготовке новой машины, пишет итальянское издание Corriere dello Sport.

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