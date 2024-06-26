Академик Дынкин: победа Трампа на выборах не принесет изменений для РФ

Академик Российской академии наук, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин рассказал, что в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах, изменения для России предвидятся минимальными.
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