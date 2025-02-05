Подрядчику рекомендовали ускорить темпы постройки нового здания аэропорта Барнаула

Глава краевого Минтранса Подолян призвал обеспечить синхронизацию работ с монтажом инженерных коммуникаций Новый терминал / Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края Подрядчику, занятому в строительстве нового терминала барнаульского аэропорта имени Германа Титова, рекомендовали ускорить темпы работы, чтобы обеспечить синхронизацию с монтажом инженерных коммуникаций.
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