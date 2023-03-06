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Гендиректор «Динамо» о Fan ID: «Бойкотом ничего не решить. Что сделать, чтобы мнение фанатов поменялось?»

Гендиректор «Динамо» о Fan ID: «Бойкотом ничего не решить. Что сделать, чтобы мнение фанатов поменялось?»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о снижении посещаемости после введения Fan ID. – Что касается посещаемости, это первые игры после введения Fan ID.

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