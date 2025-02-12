ТАСС: в Москве двух сотрудников УВД обвинили в продаже почтовых адресов россиян

Двум сотрудникам управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы Владимиру Митюрову и Евгению Малышеву предъявили обвинение в получении взятки за передачу детализаций и почтовых адресов граждан России через интернет.
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