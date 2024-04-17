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Кристина Орбакайте поздравила свою маму Пугачеву с юбилеем

Кристина Орбакайте поздравила свою маму Пугачеву с юбилеем

Российская певица Кристина Орбакайте поздравила свою маму, певицу Аллу Пугачеву, с 75-летием. Она разместила видеоролик на своей странице в социальных сетях, где показала разные моменты из их совместной жизни.

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