Кристина Орбакайте поздравила свою маму Пугачеву с юбилеем

Российская певица Кристина Орбакайте поздравила свою маму, певицу Аллу Пугачеву, с 75-летием. Она разместила видеоролик на своей странице в социальных сетях, где показала разные моменты из их совместной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии